В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра

С 18 по 20 марта в столице и области ожидается сильный ветер. Гидрометцентр предупреждает население о том, что в эти дни буден объявлен «желтый» уровень опасности.

Данная степень интенсивности означает, что погодные условия могут представлять потенциальную опасность для жизни, здоровья и имущества граждан.

Сильный и порывистый ветер ожидается с 11 утра 18 марта до 11 вечера 20 марта в Москве, а также с 9 утра до 9 вечера соответствующих чисел в Подмосковье.

Накануне, 13 марта, в столице из-за ветра было повалено больше 200 деревьев и повреждено несколько десятков машин. В восточной части города один мужчина погиб из-за упавшего на его автомобиль дерева.