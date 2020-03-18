Россия отправит экипаж на МКС, полностью защитив космонавтов от коронавируса

В настоящий момент Россия является единственной страной, отправляющей космические экипажи на орбиту во время пандемии. Для того, чтобы не допустить попадание вируса на МКС, в стране применяются жесткие меры противоэпидемического контроля.

Скоро, 9 апреля, с космодрома Байконур планируется запустить носитель «Союз-2.1а» вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» с тремя космонавтами-участниками новой экспедиции МКС на борту. Основной и дублирующий экипажи прибудут на космодром 24 марта для подготовки к предстоящему полету. Сейчас они находятся в Подмосковье на территории Звездного городка.

Попав на Байконур, космонавты из России и NASA будут помещены на карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов Владимира Матвеева.

Доступ к будущему экипажу будет максимально строго ограничен. Все мероприятия и встречи с участием космонавтов, даже имеющие высокое символическое значение, будут отменены. С группой, находящейся на карантине, а также с обеспечивающими изоляцию специалистами, можно будет коммуницировать лишь через стекло или с помощью удаленной связи.

Основной экипаж будущей экспедиции на МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди. В дублирующий экипаж войдут космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.