Украинский министр захотел посидеть на кресле президента
Зачитывая присягу, новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины немножко перепутал «трибуны».
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Избранный новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, во время присяги к вступлению в должность изрядно повеселил депутатов Верховной Рады.
Поднявшись со своего места, чтобы зачитать текст торжественной клятвы, Петрашко почему-то направился не к трибуне в центре зала, с которой произносят речи парламентарии, а прямиком к креслу президента Украины.
Присутствующие в зале рассмеялись, а председатель парламента Дмитрий Разумков с юмором оценил поступок министра, заметив: «Смелый он!». Другой из присутствующих на заседании иронично прокомментировал: «Рановато».
После этого замечания Петрашко все же сориентировался, развернулся и пошел к трибуне, где и принял присягу.