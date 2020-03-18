Украинский министр захотел посидеть на кресле президента

Избранный новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, во время присяги к вступлению в должность изрядно повеселил депутатов Верховной Рады.

Поднявшись со своего места, чтобы зачитать текст торжественной клятвы, Петрашко почему-то направился не к трибуне в центре зала, с которой произносят речи парламентарии, а прямиком к креслу президента Украины.

Присутствующие в зале рассмеялись, а председатель парламента Дмитрий Разумков с юмором оценил поступок министра, заметив: «Смелый он!». Другой из присутствующих на заседании иронично прокомментировал: «Рановато».

После этого замечания Петрашко все же сориентировался, развернулся и пошел к трибуне, где и принял присягу.