Зеленский посоветовал, что можно посмотреть и почитать во время карантина

Владимир Зеленский посоветовал своим гражданам, находящимся на карантине из-за пандемии COVID-19, несколько вариантов доступных развлечений.

Президент Украины посоветовал населению читать и смотреть кино, а также озвучил в видео на странице в Facebook его личные рекомендации, касающиеся выбора книг и фильмов.

Чтобы скрасить дни в изоляции, глава государства предложил украинцам прочитать роман американского писателя Чака Паланика «Уцелевший» и книгу соотечественницы Оксаны Забужко «Музей заброшенных секретов». Среди кинопродукции Зеленский выделил французский фильм режиссеров Оливье Накаш и Эрика Толедано «1+1».

Незадолго до этого украинский лидер заметил, что во время карантина население может приложить усилия для решения демографического кризиса.

К сегодняшнему дню на Украине зарегистрировано 14 случаев инфицирования новым коронавирусом. Двое человек из общего числа зараженных скончались.

Правительство страны объявило введение с 12 марта карантина во всех учебных заведениях и запретило проведение массовых мероприятий. С 17 марта в силу вступил запрет на работу ТЦ, кинотеатров и кафе с ресторанами. С сегодняшнего дня планируется приостановка автобусного, железнодорожного и авиационного сообщения и прекращение работы метро.