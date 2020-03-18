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Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Анна Берестовая
03:12 18.03.2020
Сегодняшний день на полуострове является официальным выходным.
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
© Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 марта, Крым отмечает шесть лет с момента воссоединения с Россией. В честь годовщины на полуострове запланированы праздничные мероприятия, в числе которых высадка аллеи и автомотопробег «Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта».

В пробеге, стартующем в Симферополе в 10 утра от здания правительства республики, смогут принять участие все желающие. Организаторы забега в сообщении упомянули, что на нем будут присутствовать участники событий «Крымской весны», ополченцы и члены известного мотоклуба «Ночные Волки».

В финальной точке заезда рядом с горой Гасфорта проведут торжественную высадку древесных саженцев для будущей аллеи, которую собираются назвать «Крымская весна». Церемонию организуют в рамках акции «Русский лес».

Кроме этого, на горе Гасфорта запланированы концерт и развлекательная программа в «живых» декорациях, а также выставка исторической и новой техники.

К шестой годовщине присоединения полуострова также приурочен визит президента Владимира Путина в Севастополь , запланированный на 18-19 марта.

Республика Крым и Севастополь официально вошли в состав субъектов Российской Федерации шесть лет назад на основании итогов общекрымского референдума. На полуострове 18 марта является выходным днем.

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