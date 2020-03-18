«Лечат только тех, у кого началась пневмония»: заразившийся COVID-19 москвич побывал в инфекционной больнице

Отпуск в Испании закончился заболеванием коронавирусом для Виталия из Москвы. Приехав домой, мужчина почувствовал недомогание и вызвал скорую. Анализы, которые взяли у него медики в защитных костюмах и масках, подтвердили наличие распространившейся сейчас почти по всему миру инфекции.

Как рассказал Виталий каналу «360», после постановки диагноза его сразу же положили в инфекционную больницу на карантин. Там ему предстоит провести две недели. Первые впечатления у москвича от пребывания в стационаре не вызвали у него опасений.

«Есть люди, которые давно лежат, но никакого лечения нет. Это касается тех (включая меня), у кого симптомы несильные. Небольшая температура, боль в горле», - рассказал пациент.

А тем больным, чье состояние уже стало более серьезным и переросло в пневмонию, ставят капельницы и дают антибиотики.

Москвич находится в инфекционной больнице в Коммунарке уже третий день. В Россию из Испании он вернулся 10 марта. Виталий полностью согласен с введенными в столице карантинными мерами.

Москвич согласен с введенными в российской столице карантинными мерами. По его мнению, если бы то же самое ввели в Испании, когда они отдыхали там с женой, он, возможно, не заболел бы.