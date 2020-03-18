Минобороны РФ опровергло сообщение о введении комендантского часа в Москве

Главное военное ведомство Российской Федерации официально назвало фальшивкой вброшенную информацию от представителей одной из соседних стран о якобы введении комендантского часа в столице России.

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«Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран», - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе.

Вооруженные силы РФ несут службу в обычном режиме.