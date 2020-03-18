Мишустин назначил Олега Качанова замглавы Минкомсвязи
Ранее Качанов занимал должность директора департамента в министерстве.
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова.
Незадолго до этого премьер освободил от должности заместителя главы Минкомсвязи Михаила Мамонова, занимавшегося вопросами международного сотрудничества.
Решение было оглашено в соответствующем документе, опубликованном на сайте кабинета министров.
До переназначения Олег Качанов занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации в том же министерстве.