Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников

Законопроект об ужесточении наказания за разрушение братских захоронений и мемориалов воинам-освободителям сегодня в первом чтении единогласно поддержали депутаты Госдумы. Согласно поправке к уголовной ответственности за разрушение памятников защитникам Отечества смогут привлекать без срока давности. За подобное правонарушение может грозить штраф до 5 миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.

Документ депутатам сегодня, 18 марта, представил официальный представитель президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта Николай Панков.

Идею об ужесточении ответственности за снос и осквернение памятников воинам-освободителям разработали в Минобороны РФ в противовес произволу, который процветает в странах Восточной Европы, Прибалтики и на Украине.

«Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее.

Закон будет касаться не только тех, кто оскверняет и сносит монументы, но и тех, кто этому способствуют - представителей властей иностранных государств.

«Еще во время международного военно-технического форума «Армия-2019» Сергей Шойгу отметил, что Запад развернул против России информационную войну и военное ведомство не собирается отсиживаться в обороне. К концу года законопроект был готов», - уточнил официальный представитель президента РФ - статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков.

Чтобы закон работал, планируется использовать самые разные международные инструменты: санкции против иностранных граждан, совершивших подобные преступления, обращения в Интерпол.

Ко второму чтению в Госдуме приготовлена поправка, которая позволит привлекать вандалов к ответственности независимо от сроков давности преступления.

Достаточно вспомнить такие примеры, которые происходили недавно. В Харькове вандалы облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Польше - хотели снести памятник Коневу, в Вене - неизвестные залили краской мемориал советским воинам, а в Одессе снесли бюст маршалу Жукову.