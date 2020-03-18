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Гуманитарные акции и патрулирования: как в Сирии идет восстановление мирной жизни

Ирина Егорова
22:05 18.03.2020
В ЦПВС сообщили, что Россия  провела очередное патрулирование в провинции Хасеке, Алеппо и Ракка.
Гуманитарные акции и патрулирования: как в Сирии идет восстановление мирной жизни
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по восстановлению мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели четыре гуманитарных акции в Алеппо, Хасеке и провинции Ракка.

Об этом стало известно на брифинге руководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олега Журавлева.

Также специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 348 сирийским гражданам.

Кроме того, контр-адмирал сообщил, что пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Камишлия - Телль-Эш-Шур-Габи - Алия  и в обратном направлении. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.  

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.

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