Гуманитарные акции и патрулирования: как в Сирии идет восстановление мирной жизни

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по восстановлению мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели четыре гуманитарных акции в Алеппо, Хасеке и провинции Ракка.

Об этом стало известно на брифинге руководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олега Журавлева.

Также специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 348 сирийским гражданам.

Кроме того, контр-адмирал сообщил, что пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Камишлия - Телль-Эш-Шур-Габи - Алия и в обратном направлении. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.