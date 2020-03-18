Группа Little Big назвала правильным решением отмену Евровидения

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в мае в Нидерландах, поддержала решение организаторов об отмене мероприятия.

«Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», - написала группа в своем Instagram.

Музыканты поблагодарили поклонников за поддержку.

«С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому», - сказано в сообщении.

И, похоже, группа задает новые тренды, проявляя свою креативность и оптимистичный настрой.

«Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!», - заявили участники Little Big.

Музыканты как бы намекают на такое же вирусное распространение их песни, сравнивая ее с коронавирусом. Клип на песню Uno на YouTube на данный момент посмотрели более 33,5 миллиона раз.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. Организаторы приняли решение о переносе мероприятия на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в мире заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.