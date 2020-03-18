Смех - лучшее лекарство: звезды занялись профилактикой коронавируса с юмором

Звезды шоу-бизнеса подошли к вопросу профилактики коронавируса с юмором. Например, рок-музыкант Гарик Сукачев творчески переработал свой хит про бабушку и трубку.

А вот рэпер Тимати в буквальном смысле «дал отпор» коронавирусу, размахивая руками и ногами вместе с пятимесячным сыном на руках.

Кстати, участники группы Little Big, которые не поедут на Евровидение в этом году, тоже проявили оптимистичный настрой. Музыканты намекнули в своем Instagram, что рассчитывают на такое же вирусное распространение их песни Uno.

«Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!» - сказано в сообщении.

По последним данным, в мире заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.