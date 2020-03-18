Счетная палата выявила нарушения на 884,6 млрд рублей за 2019 год

Счетная палата РФ сообщила о нарушениях в бюджете на сумму 884,6 млрд рублей, выявленных за 2019 год. Всего за весь период было зафиксировано 4,4 тысячи нарушений различного характера.

Около 36% из общей суммы приходится на фальсификацию или неправильное ведение бухгалтерского учета и другой финансовой отчетной документации. Это составляет приблизительно 316,1 млрд рублей в переводе на деньги.

При подробном рассмотрении специалисты определили, что нарушения подобного типа имели три причины. Первая из них - грубое пренебрежение нормами финансовой отчетности, проявляющееся в занесении на бумаги суммы, искаженной на 10% и более (292 млрд рублей). Вторая - ошибки в документах, причиной которых стала некорректная инвентаризация (17 млрд рублей). Третья - негрубые ошибки при заполнении отчетности (6 млрд рублей).

Последние не ведут к серьезному наказанию, так как легко могут быть исправлены. Грубые же нарушения облагаются административным штрафом.

Примерно 25% от общей суммы нарушений обусловлены неправильным формированием или ведением бюджета.

Кроме этого, в результате проверки, осуществленной Счетной палатой, было возбуждено 25 уголовных дел. Еще по 20 случаям открыты доследственные проверки. Всего на рассмотрение Генпрокуратуры и правоохранительных органов было направлено 73 материала.