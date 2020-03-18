Экономика по-киевски: кабмин Украины введет спецпецпошлину на электроэнергию и уголь из РФ

Правительство Украины намерено ввести специальную пошлину на электроэнергию и уголь из России в размере 65%, сообщается на сайте кабмина. Мера начнет работать уже с первого апреля. Ее инициатором стал новый глава Минэкономики Игорь Петрашко, который только вчера занял этот пост.

О необходимости ограничить поставки энергии из нашей страны уже не раз заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Постановление планируют полностью доработать в течение трех дней. Отмечается, что антрацитовый и коксующий уголь, необходимый для промышленности, под новые пошлины не попадет.