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Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС

Игорь Балдин
Ирина Егорова
20:55 18.03.2020
Ранее российские исследователи опубликовали доклад, где назвали имена ныне живущих 96 ветеранов Латышского легиона СС. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минюст Канады попросил передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников Латышского легиона СС, предположительно причастных к военным преступлениям. О своем желании помочь в расследовании заявили и в США.

«Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям», - сказала представитель министерства юстиции Канады Эллисон Стори.

Такая реакция последовала после публикации доклада российских историков, в котором они собрали досье: имя, фамилию, место и год рождения, фотографии о 96 ныне живущих за рубежом карателей.

Им удалось уйти от правосудия во время Нюрнбергского процесса, но наказание за геноцид в годы Второй Мировой, неизбежно, считает последний из ныне живущих прокуроров трибунала - Бен Ференц, который дал эксклюзивное интервью «Звезде».  

«Сейчас мне 100 лет. Я так и не смог пережить травму, что человеческие существа могут хладнокровно убить так много человеческих существ из-за их расы, цвета кожи или политических убеждений. Добиваться правосудия никогда не поздно. Закон должен применяться ко всем одинаково», - считает прокурор Нюрнбергского трибунала Бен Ференц.

Ференц в Нюрнберге был самым молодым прокурором. Всего 27 лет. Он изучал преступления карательных батальонов. По его словам, тогда большинству нацистских преступников удалось избежать наказания.

«На самом деле ведь в Айнзацгруппах было три тысячи бойцов. Мне ежедневно приходил отчет, в котором было указано точное количество их жертв в Бабьем Яре. Но на суде было только 22 места. И я должен был выбрать 22 случая из трех тысяч! Что случилось с другими? Ничего не случилось. Если бы я добивался осуждения каждого их них, я бы до сих пор участвовал в Нюрнбергском процессе», - объясняет Ференц.

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые на данный момент  проживают в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, был подготовлен российским фондом «Историческая память» совместно с фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. Им заинтересовались не только за рубежом, но и в СК

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