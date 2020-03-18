«Пусть подавятся!»: Путин вспомнил разговор с Ротенбергом о возможных санкциях из-за Крымского моста

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Крым в связи с шестой годовщиной вхождения республики в состав Россиию, вспомнил разговор с бизнесменом Аркадием Ротенбергом перед началом строительства Крымского моста. Глава государства тогда предупредил Ротенберга о возможных санкциях и задал вопрос о собственности и активах за рубежом.

«Да пусть подавятся. То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалабушек», - ответил на это Ротенберг.

Глава государства признался, что также предупреждал Ротенберга о том, что тот из-за строительства Крымского моста может быть лишен возможности ездить по миру многие годы. Но и это, по воспоминаниям главы РФ, бизнесмена не расстроило. Тогда он ответил, что Россия большая, «а я еще не во всех местах был».

Напомним, что сейчас Владимир Путин находится в Крыму. Он пробудет здесь два дня. Сегодня, 18 марта он уже встретился с представителями общественности полуострова, а также наградил тех, кто участвовал в строительстве Крымского моста, в том числе самому Аркадию Ротенбергу.