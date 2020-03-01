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Названы самые популярные у россиян города для путешествий весной

Анна Касаткина
08:00 01.03.2020
Аналитики проанализировали спрос на авиа и железнодорожные билеты в марте.
Названы самые популярные у россиян города для путешествий весной
© Фото: Pixabay

Больше всего россиян в марте планируют отправиться в Москву и Санкт-Петербург. Это касается как путешествий самолетом, так и поездом, выяснили аналитики.

Третьим по популярности при перелетах оказался город Сочи. В десятку вошли Краснодар, Прага, Ереван, Минеральный Воды, Ростов-на-Дону, Уфа и Симферополь.

При поездках по железной дороге на третье место попал Нижний Новгород, сообщает RT со ссылкой на сервис планирования путешествий. Туристы также активно раскупают билеты на поезда до Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Тюмени, Ростова-на-Дону и Сочи.

Ранее сообщалось, что две трети россиян предпочли добираться в Крым поездом вместо самолета. В целом ехать по железной дороге готовы 96%, если таким образом удастся сэкономить на билетах.

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