Путин допустил голосование по Конституции из дома

Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Крыму рассказал о вариантах проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое осложняется из-за ситуации с коронавирусом.

«Проводить будем с соблюдением всех мер предосторожностей. На участках для голосования с использованием соответствующих средств защиты, связанных с расстоянием, например, на которое отодвигаются кабинки. Много мелочей, но они важны в данном случае. Голосование на дому может проводиться», - рассказал российский лидер.

Он в подчеркнул, что в случае, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести голосование, оно будет перенесено на более поздний срок. Закон позволяет это сделать, подчеркнул глава РФ.

Также Путин прокомментировал «опасения» Запада насчет поправок в основном закон страны.

«Шпиономании нет и не будет, Россия открытая страна», - сказал глава РФ.

Напомним, что 17 марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Для вступления поправок в силу свое мнение должны выказать граждане страны. ЦИК России уже представил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом: «Наша страна, наша Конституция, наше решение».