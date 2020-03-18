В Крыму провели авто-мотопробег в честь шестой годовщины воссоединения РФ

В Крыму провели авто-мотопробег в честь шестой годовщины воссоединения с Россией. Участники проехали больше ста километров из Симферополя - через Севастополь - на гору Гасфорта.

В конечной точке маршрута состоялась еще одна праздничная акция - вместе с юнармейцами высадили аллею, которую назовут «Крымская весна». Там же проходит выставка ретроавтомобилей и современной техники, а позже начнется концерт.

Жители полуострова ждут приезда Владимира Путина. Он посетит регион с двухдневной рабочей поездкой.

Президент проведет встречи с представителями общественности, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.