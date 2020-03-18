Минпромторг: дефицит медицинских масок в аптеках будет скоро устранен

Дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время. Об этом 18 марта заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Действительно, самым востребованным товаром в нынешнюю весну стали маски. В Башкирии, например, решили не дожидаться новых поставок и запустили собственное производство многоразовых масок, которые можно и постирать.

«Если стране надо - надо это выполнить. Скорость увеличиваем. Сейчас пока производим по три тысячи в день, но планируем выйти до 10 тысяч», - рассказала технолог швейного производства Светлана Утяшева.

Во время паники вокруг коронавируса активную работу начал черный фармацевтический бизнес. Перекупщики выставляют объявления в интернете на маски с завышенными ценами.

Кто-то рекомендует воспользоваться случаем и сделать маску самому. Стилисты, например, воспользовались ситуацией и придумали варианты защитных средств со стразами и цветочными аппликациями.

«Ходить в обычной маске - это все-таки очень угнетающе, приводит в состояние стресса, паники, а когда ты видишь человека с распускающимися цветами, сразу возникают идеи о весне», - рассказала блогер Анна Абрамова.

Напомним, что в России число заразившихся коронавирусом достигло 147 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 18 марта, более 200 тысяч человек считаются заболевшими, более 8 тысяч человек умерли.