Росавиация: получено разрешение на один чартерный вывозной рейс из Черногории

В Росавиации сообщили, что сейчас совместно с МИД России и Минтрансом разрабатываются меры для того, чтобы получить разрешение у властей Черногории на выполнении полетов российской авиакомпании с целью вывоза граждан РФ на Родину.

«В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса «Аэрофлота» для вывоза россиян», - сказано в сообщении.

Уточняется, что работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ.