Путин призвал не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России

Владимир Путин во время своего визита в Крым затронул ситуацию с коронавирусом. Он призвал не верить вбросам и фейкам насчет эпидемии в России, так как они делаются осознано с целью посеять панику и недоверие к властям.

«Информация о ситуации с коронавирусом, поступающая от органов власти, объективна, так будет и впредь», - заявил российский лидер.

Также он сообщил, что Минздрав РФ держит ситуацию с коронавирусом под контролем.

«В борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим», - подчеркнул глава РФ.

Владимир Путин 18 марта прибыл в Крым в связи с шестой годовщиной вхождения республики в состав России. Рабочая поездка главы государства продлится два дня. Ожидается, что Путин встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.