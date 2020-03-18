Участница Евровидения-2005 назвала отмену конкурса прогнозируемым

Отмена крупного музыкального конкурса была абсолютно прогнозируема, так как сейчас отменяются все массовые мероприятия. Такое мнение в комментарии со «Звездой» выразила участница Евровидения-2005 Наталья Подольская.

«Расстраиваться не стоит, будет в следующим году. Конечно же это меняет все планы, надежды. Все в одинаковой ситуации сейчас», - сказала девушка.

Также она оценила шансы на победу группы в следующем году.

«Если Little Big поедет в следующем году, должна быть уже другая песня. Они ребята креативные, придумают что-то не менее крутое», - считает певица.

О переносе Евровидения стало известно 18 марта. Организаторы сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом впервые за 64-летнюю историю конкурса его необходимо перенести на следующий год. Ожидалось, что конкурс пройдет в период с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.