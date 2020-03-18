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«У нас был шанс на первое место»: Пригожин об отмене Евровидения

Ирина Егорова
17:04 18.03.2020
По словам продюсера, гораздо страшнее то, что сейчас происходит в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отмену конкурса Евровидение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

«Жалко, у нас был шанс на первое место - в этом году мы его не получим», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Пригожин, однако, не расстроился от новости об отмене крупного музыкального конкурса, так как «все отменили, UEFA, например».

«Дело в том, что Евровидение по сравнение с тем, что произошло в мире, - с курсом валюты, с отменой крупных мировых соревнований, - это просто смешно. Гораздо страшнее, что происходит сейчас в мире», - сказал продюсер.

Также он отметил, что «жалко ребят, которые настроились и записали песню», передает RT.

Евровидение-2020 впервые за 64-летнюю историю перенесено на следующий год из-за ситуации с коронавирусом. Песенный конкурс должен был пройти в период с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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