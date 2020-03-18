На Украине подтвержден второй случай смерти от коронавируса

После того, как 13 марта в Житомирской области на Украине был зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции, Минздрав страны официально подтвердил еще один смертельный исход. Жертвой заболевания стала 33-летняя женщина из Черновицкой области.

Гражданка Украины находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

Ранее украинские власти сообщили, что в больницах области с подозрением на коронавирус находятся 27 человек, трое из них - дети.

Одиннадцатого марта ВОЗ признала вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией - распространением нового заболевания в мировых масштабах. На сегодня в мире заражены COVID-19 уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах. Большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.