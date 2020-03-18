Доллар вплотную подошел к отметке 80 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,57 рубля. Курс евро поднимался до уровня 87 рублей.

Ранее в среду доллар подскакивал до 79,95 рубля, а евро - до 87,66 рубля, что является максимумом с февраля 2016 года.

Обвал национальной валюты происходит на фоне падения стоимости нефти. Цена одного барреля марки Brent упала ниже 27 долларов.

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что, возможно, в ближайшее время доллар подорожает еще на 30% и поднимется до отметки в 97 рублей. Это может случиться, если падение котировок на фондовом рынке США в результате вспышки коронавируса окажется столь же сильным, как и в 2007-2008 годах.