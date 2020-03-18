«Одни трупики»: мэр Харькова поделился своим видением ситуации в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с коронавирусом, в частности - в Италии. В своем выступлении он отметил, что в стране работает метро и общественный транспорт, только вот ездят там «одни трупики»

«В Италии работает и метро, и трамваи, и все в Италии работает. Только там уже никто не ездит. Там одни трупики», - сказал он в эфире «24 телеканала».

Число зараженных новым типом коронавируса за пределами самого Китая постоянно растет и за минувшие сутки увеличилось более чем на 9,7 тысячи человек. Общая цифра превысила отметку в 61 тысячу. Сейчас инфекция зафиксирована в 135 странах мира, включая заморские территории. Число скончавшихся за 24 часа выросло на 424 человека и достигло 2 199.

В Китае, где находится эпицентр заражения, за сутки было зарегистрировано только 18 случаев инфицирования и 14 смертей. Общее число зараженных в КНР, по данным ВОЗ, составляет 81 021, от вируса скончались 3 194 человека.