Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147

Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 33 человека и составляет 147, сообщается на сайте стоп.коронавирус.рф.

Большинство новых заболевших, 31 человек, находятся в Москве, один - в Томской области, еще один - в Новосибирской. В последние две недели они посещали страны, в которых был обнаружен коронавирус. Все инфицированные помещены в инфекционные боксы, также будут обследованы те, с кем контактировали зараженные.

Всего в столице - 87 заболевших пневмонией нового типа. В качестве мер по борьбе с распространением эпидемии власти Москвы запретили массовые собрания в помещениях численностью свыше 50 человек. Российские школьники отправились на трехнедельные каникулы. РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей и странами ЕС, а также с США, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.