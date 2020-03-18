Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы конкурса гордятся тем, что Евровидение каждый год, без перерыва, в течение 64 лет объединяло весь мир. Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. От нашей страны на Евровидение должна была поехать рейв-группа Little Big с песней Uno.

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