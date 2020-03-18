Евровидение-2020 официально отменили
Крупнейший международный песенный конкурс состоится в 2021 году.
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Организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.
«Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно», - говорится в публикации конкурса в Twitter.
В сообщении отмечается, что команда Евровидения рассматривала различные альтернативные варианты организации конкурса. Однако неопределенность, создаваемая распространением COVID-19 по всей Европе, делает невозможным проведение Евровидения.
Организаторы конкурса гордятся тем, что Евровидение каждый год, без перерыва, в течение 64 лет объединяло весь мир. Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме. От нашей страны на Евровидение должна была поехать рейв-группа Little Big с песней Uno.