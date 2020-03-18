Владимир Путин прибыл в Крым
Рабочая поездка главы государства продлится два дня. В ходе визита Путин также встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым. Российский лидер посещает полуостров в связи с шестой годовщиной вхождения республики в состав России.
Ожидается, что Путин встретится с представителями общественности региона и вручит государственные награды строителям Крымского моста.
Рабочая поездка главы государства продлится два дня. В ходе визита Путин встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Также ожидается, что Путин встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.