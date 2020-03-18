Роскосмос вывезет сотрудников с космодрома Куру из-за коронавируса

Роскосмос намерен вывезти всех своих сотрудников, около 300 человек, с космодрома Куру в Южной Америке из-за коронавируса. Госкорпорация вышлет за ними самолет, и они будут вывезены чартерным рейсом после завершения работ на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ». Сейчас специалистам предстоит законсервировать ракету-носитель «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 и разгонный блок «Фрегат», передает РИА Новости.

Гвианский космический центр (космодром Куру) расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Недавно было принято решение о переносе запуска с Куру ракеты Vega с группой спутников, запланированного на 24 марта, и запуска «Союза-СТ-А» с эмиратским аппаратом Falcon Eye 2, намечавшегося на 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отменил на время все международные контакты и командировки своих сотрудников.