Пакет с кровавыми пробирками обнаружили в одном из дворов Кемерова

Пакет, доверху набитый пробирками с кровью, обнаружили жители Кемерова. Фотографии странной находки моментально распространились в Сети.

По данным местных СМИ, «открытие» было сделано 17 марта в одном из дворов на улице Коммунистическая. При этом, по словам очевидцев, пакет был брошен вблизи от жилого дома.

«Мешок лежит за небольшим заборчиком между гаражами, а за заборчиком лежали открытые пробирки с кровью», - цитирует местную жительницу издание A42.ru.

Вместе с тем уточняется, что в ГУ МВД по региону уже отреагировали на странную находку. По данному факту проводится проверка.