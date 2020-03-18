Ученые открыли еще один путь заражения коронавирусом

Китайские ученые выявили новый способ проникновения коронавируса в организм - через белковый вырост молекулы CD147. До этого вирус SARS-CoV-2 проникал в клетки человека через рецепторы белка ACE2. Результаты исследования опубликованы в библиотеке препринтов bioRxiv.

«Открытие нового пути CD147 - это возможность для разработки специфических противовирусных препаратов», - сказано в исследовании.

Теперь же китайские биологи из Четвертого медицинского военного университета в Сиане и Института биотехнологий в Пекине, имея ввиду новые полученные результаты, смогут начать работу над созданием более эффективной и безопасной вакцины.

Связывание коронавируса с CD147 происходит через так называемые спайковые белки - шиповидные выросты на поверхности вируса. После проведенный исследований, когда ученые «атаковали» CD147 новым коронавирусом, был получен результат, что даже небольшого количества антител достаточно, чтобы полностью остановить распространение вируса в клетках. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективным лекарством против COVID-19 могут стать препараты для борьбы с малярией и атипичной пневмонией.

Тем временем врачи всего мира ищут способ создания вакцины от «чумы XXI века» - коронавируса. Исследования проводятся в США, и Европе, например, в Италии, сейчас проводят тестирование препарата на животных.

По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек более чем в 150 странах. Почти восемь тысяч из них умерли. В России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.