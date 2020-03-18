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Вместе и навсегда: Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Валентина Пескова
01:57 18.03.2020
Глава государства совершит рабочую поездку в Севастополь в шестую годовщину вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.
Вместе и навсегда: Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 18-19 марта побывает с рабочей поездкой в Крыму, посетив Севастополь. Визит главы государства приурочен к шестой годовщине присоединения Крымского полуострова к территории Российской Федерации.

В Севастополе глава Российской Федерации проведет встречу с представителями общественности, а после вручит государственные награды строителям Крымского моста. Указ об их поощрении президент подписал на днях. Так, звания Героя труда РФ удостоен бизнесмен Аркадий Ротенберг, владелец компании «СГМ-Мост», которая построила Крымский мост. А также монтажник «Мостотряда-125» Николай Зайков. Оба они отмечены Владимиром Путиным «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Еще более 100 человек, участвовавших в стройке, удостоены других государственных наград «за большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе поездки президент также встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.  

Мост через Керченский пролив, соединивший полуостров с материком, стал одной из главных строек последних пяти лет для всей России. Его длина составляет 19 километров.

Крым стал полноправной территорией Российской Федерации после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В ходе него за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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