Учебный год в довузовских учреждениях Минобороны завершится досрочно

Для защиты здоровья воспитанников довузовских учреждений Минобороны РФ скорректирована учебная программа. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерством обороны Российской Федерации реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Введены дополнительные требования, которые предусматривают отмену межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов, а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений.

Общеобразовательные и дошкольные организации, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ, переведены на режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения учеников.

При поступлении обоснованных рекомендаций территориальных органов управления образованием и органов Роспотребнадзора региона данные подведомственные образовательные учреждения будут переводиться на карантин.