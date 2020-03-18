Судьба «Евровидения»: организаторы отреагировали на информацию о возможной отмене конкурса

Организаторы крупнейшего музыкального конкурса «Евровидение-2020» внимательно следят за распространением коронавируса в Европе, но отменять мероприятие на данный момент не собираются.

«В условиях постоянно меняющейся ситуации в отношении коронавируса и большого числа людей, с которыми необходимо консультироваться, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить дополнительную информацию в ближайшее время», – сказано в сообщении конкурса, опубликованном в Instagram.

Из-за распространения коронавируса по всему миру вводятся ограничения на массовые мероприятия. Многие спортивные мероприятия, например Евро-2020, уже отменены. Также отложены десятки кинопремьер и концерты.

Напомним, что нашу страну на «Евровидение» будет представлять рейв-группа Little Big, которая выступит с песней «Uno». Клип уже можно посмотреть на официальном канале конкурса в YouTube. Кстати он уже стал лидером, набрав наибольшее количество просмотров среди всех участников.

«Евровидение» пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая.