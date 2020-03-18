Суд вынес приговор организатору массовой драки на Хованском кладбище в Москве

Георгия Макарьева, организовавшего массовую драку с перестрелкой на Хованском кладбище в Москве, приговорили к 3 годам с 9 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в управлении СК по столице.

Беспорядки произошли в мае 2016 года. В них приняли участие более 200 человек. В результате трое погибли, свыше 30 были ранены. Уже осуждены порядка 20 фигурантов дела.

«Сегодня приговором суда Георгию Макарьеву назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву - в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», - сообщили в СК.

По данным следствия, Макарьев был организатором беспорядков, а цель Шаптуркаева была вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.