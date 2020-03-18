Корреспондент «Звезды» сдал анализы на коронавирус

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко сдал анализ на коронавирусную инфекцию в поликлинике №114 в Петербурге.

У журналиста взяли биоматериал изо рта и из носа. По словам специалиста, результаты теста станут известны через три дня. Если тест окажется положительным, медики обещали позвонить корреспонденту.

Врач рассказала, что в последние дни в медучреждении наблюдается наплыв пациентов. В основном приходят люди, которые выезжали за границу, граждане, заботящиеся о своем здоровье, а также те, кому дали направление медики.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила перевод заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса, в статус пандемии. Количество зараженных коронавирусом по всему миру достигло отметки в 195 тысяч человек, от болезни скончались почти восемь тысяч.