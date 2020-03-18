«Как стадо»: драка пассажирки с кондуктором в автобусе переросла в общее побоище

В одном из автобусов в Кабардино-Балкарии произошел конфликт между кондуктором и одной из пассажирок. Причиной, как сообщают местные СМИ, стало замечание в адрес женщины взять пакет в руки, чтобы не мешать другим гражданам.

Словесная перепалка спустя некоторое время переросла в настоящее побоище: пассажирка в штыки восприняла замечание, в результате чего набросилась на кондуктора с кулаками.

Досталось еще одному пассажиру, за которого решили заступиться окружающие. В ответ дебоширка стала ругаться на всех, используя нецензурные слова.

«Как стадо», - написал один из комментаторов.

Решение перепалки было найдено после того, как водитель автобуса остановился и попросил женщину покинуть салон. Несмотря на то что дебоширка выйти отказалась, ее попросту вытолкали из автобуса. Кадры были опубликованы на YouTube.