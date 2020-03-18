Россия ограничила полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.

Минтранс прекратит пассажирские перевозки с полуночи 20 марта с территории РФ и в обратном направлении. Исключением станут регулярные рейсы Москва - Лондон, Москва - Нью-Йорк, Москва - Абу-Даби, которые выполняются через аэропорт Шереметьево, а также чартеры при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и россиян в РФ (до полного вывоза указанных граждан).

Росавиации поручено в течение суток проинформировать об ограничении авиакомпании и другие заинтересованные стороны.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией. Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.

По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек более чем в 150 странах. Почти восемь тысяч из них умерли. В России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.