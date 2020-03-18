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«Туристы живут на последние деньги»: россиянка рассказала о сложностях пребывания в карантинной Черногории

Александра Арсентьева
14:12 18.03.2020
Девушка рассказала, что россияне не могут заселиться в гостиницы. В населенном пункте не работают кафе и рестораны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская туристка Татьяна рассказала «Звезде» о ситуации с соотечественниками в Черногории.

«Власти изначально сказали, что закрывают границу 18 марта. У нас были билеты на 17 марта и утром мы приехали в аэропорт вместе с другими людьми, в том числе с других рейсов, но его постоянно откладывали, пришлось весь день торчать в аэропорту. Потом сказали, что его вовсе не будет, потому что власти Черногории не хотят пускать российские самолеты, несмотря даже на то, что они были готовы пустыми полететь в аэропорт Тиват», - сообщила Татьяна.

По ее словам, сложилась ситуация, что людей не заселяют в отели, даже в те, которые была готова оплатить авиакомпания, и через сервисы бронирования нельзя было ничего зарегистрировать, потому что черногорцам запрещено пускать россиян в гостиницы.

Татьяна отметила, что в стране закрыты все кафе и рестораны, ходят слухи про закрытие автобусов. Некоторые туристы, добавила она, живут на последние деньги. Девушка также рассказал, что ее приютили местные жители.

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка» «Победа», а также S7 заявили, что не могут вернуть в Россию своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. В Росавиации заявили, что совместно с внешнеполитическим ведомством уже занимаются решением этого вопроса. «Аэрофлот» не может вернуть свыше 100 человек, «Победа» - около тысячи.

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