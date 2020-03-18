Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови

Ученые из КНР предполагают, что риск заражения коронавирусом зависит от группы крови. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек, проживающих в Ухани.

Так, по данным медицинского ресурса medRxiv, среди зараженных больше всего оказалось пациентов с первой группой крови. Меньше всего среди пострадавших было людей с четвертой группой.

Ранее исследователи выяснили, какая дистанция между людьми при коронавирусе является безопасной.