Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Среди зараженных больше всего оказалось пациентов с первой группой крови.
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress
Ученые из КНР предполагают, что риск заражения коронавирусом зависит от группы крови. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек, проживающих в Ухани.
Так, по данным медицинского ресурса medRxiv, среди зараженных больше всего оказалось пациентов с первой группой крови. Меньше всего среди пострадавших было людей с четвертой группой.
Ранее исследователи выяснили, какая дистанция между людьми при коронавирусе является безопасной.