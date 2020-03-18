СМИ: три ракеты разорвались неподалеку от «зеленой зоны» в Багдаде

В центре Багдада, возле «зеленой зоны», на территории которой расположены иностранные и правительственные объекты, разорвались три ракеты. Обстрелу подвергся район Эль-Джадрия, находящимся у границы укрепленной части города.

По данным телеканала As Sumaria, от одной из ракет пострадал жилой дом. О жертвах и раненных в ходе случившегося информации предоставлено не было.

Согласно сообщению канала Al-Mayadeen, в обстреле участвовали не три, а две самодельные ракеты.

В январе текущего года было совершено несколько схожих атак «зеленой зоны». Так, 9 января на охраняемую территорию в центре столицы Ирака были сброшены две ракеты «Катюша». Инцидент вызвал мгновенную активную реакцию СМИ. В результате обстрела никто не пострадал.