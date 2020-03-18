Закрытое метро и переполненные автобусы: коронавирус привел к транспортному коллапсу в Киеве

В Киеве из-за коронавируса закрыли метро, в связи с чем местные жители вышли на улицы в ожидании автобусов. Однако решение украинских властей «обезопасить» людей от инфекции привело к тому, что общественный транспорт оказался переполнен.

Как видно на кадрах, размещенных в социальной сети Facebook, на остановках выстроились огромные очереди, причем люди стоят в несколько рядов.

Наземный транспорт не справляется с загруженностью, в связи с чем водители не придерживаются распоряжения местного кабмина и «доверху» заполняют кабины.