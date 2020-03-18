В Кремле не исключили возможности переноса весеннего призыва
Весенний призыв традиционно должен начаться 1 апреля.
© Фото: Миноборны России
Кремль обратится в Министерство обороны относительно вопроса переноса весеннего призыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не знаю. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к Министерству обороны», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Весенний призыв начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля. В этот период явиться в военкомат обязаны все те, кто подходит по возрасту.