В Кремле не исключили возможности переноса весеннего призыва

Весенний призыв начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля. В этот период явиться в военкомат обязаны все те, кто подходит по возрасту.

«Не знаю. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к Министерству обороны», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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