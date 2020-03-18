В Кремле не исключили перенос даты голосования по поправкам в Конституцию

Решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию может быть принято при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом в России. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что данная мера может быть принята в том случае, если участие в голосовании будет нести угрозу для здоровья россиян.

«Если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может», - сказал он.

Песков отметил, что ситуацию оценят специалисты, однако окончательное решение останется за президентом.