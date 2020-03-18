Песков сдал тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сдал тест на коронавирус. На этой неделе сотрудники администрации российского президента также начали сдавать тесты на эпидемию.

Однако на вопрос о том, сдал ли такой тест российский лидер Владимир Путин, Песков ответил неоднозначно.

«Его график - лучший показатель здоровья. Все, что нужно для защиты президента, делается», - подчеркнул он.

Песков и ранее заявлял, что в Кремле приняты все меры для предотвращения распространения вируса. Он отметил, что для защиты российского лидера от сезонных и прочих болезней проводятся профилактические мероприятия.