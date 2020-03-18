Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику. По его мнению, пандемия является одной из причин, по которой многие сектора российской экономики сжимаются. Еще одним поводом к этому стало падение цен на нефть.

В своем выступлении на заседании коллегии Федерального казначейства Силуанов отметил, что в последнее время ситуация для РФ складывается непростая.

«Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», - сказал министр.

Силуанов добавил, что ситуация развивается не лучшим образом, в связи с чем Россия отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год. Министр также призвал сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, которые без государственной поддержки не смогут существовать.