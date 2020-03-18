Аршавин из-за алиментов подал в суд на Барановскую

Экс-футболист Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, известную телеведущую Юлию Барановскую. Иск зарегистрирован в картотеке гражданских дел Савеловского районного суда Москвы.

Аршавин подал иск к телеведущей 6 февраля. Судебное заседание намечено на 23 марта.

По информации издания StarHit, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих детей.

«В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей», - заявила изданию представитель суда.

Напомним, телеведущая воспитывает дочь и двоих сыновей, которые еще не достигли 18-летнего возраста. Когда Аршавин играл за футбольный клуб «Зенит», он выплачивал на троих детей пять миллионов рублей. После того как он завершил спортивную карьеру, его доходы резко упали. Соответственно, снизились и суммы алиментов - последние месяцы Аршавин выплачивал по 300 тысяч рублей на каждого ребенка, отмечает издание.