Мосгорсуд приговорил экс-генерала СК РФ Дрыманова к 12 годам колонии

Мосгорсуд вынес приговор бывшему начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову. Об этом стало известно сегодня, 18 марта.

Дрыманов приговорен к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о двух взятках. Кроме того, экс-начальник получил штраф в размере 196 миллионов рулей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет.

Судья также отметил, что Дрыманов лишается звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось, что генерала арестовали 17 июля, ему инкриминируют получение взятки в размере 200 тысяч долларов. Это пятая часть суммы, которая, по данным следствия, была получена офицерами Следственного комитета за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.